Os desafios da paternidade solo

As redes sociais do gestor de estoque Robson Roberto, de 31 anos, são 100% Samuel. É que o pequeno, que completou três anos no último dia 8 de agosto, é o orgulho da vida do pai. Os dois precisaram aprender a lidar com os desafios da vida muito cedo. Samuelzinho nasceu prematuro e precisou lutar pela vida desde o primeiro sopro de vida. E Robson, além de lidar com a situação do filho, perdeu a esposa Patrícia pouco tempo depois no nascimento de Samuel.

Três anos se passaram e os desafios desta paternidade solo e mais ativa do que nunca só aumentam à medida que o pequeno vai crescendo e aprendendo novas habilidades. “Ele aprende mas ele também me ensina todos os dias”, diz o pai babado, sem negar que, com ele maiorzinho, as dificuldades também crescem.

Mas como uma ótima rede de apoio, como os sogros e avós maternos, Dona Neise e Seu Laércio, os tios Valdirene e Marcelo, Joelma Ribeiro, a ex-chefe da esposa, e a própria escola de Samuel, Robson vai dando conta do recado. E, de fato, ele é apaixonado por ser pai. “A paternidade é algo único, uma sensação maravilhosa. Não tem uma palavra pra definir a paternidade a não ser gratidão por eu ter passado por isso e realizado meu sonho de ser pai”, diz emocionado.

E quais são os sonhos que Robson tem para o pequeno Samuel? “Que não falte nenhum desejo dele de se cumprir aqui na terra, e que ele cresça e tenha orgulho de mim pelo pai que tento ser todos os dias, e orgulho da grande mulher, esposa e mãe que a Patrícia foi para ele”.

Em nenhum momento Robson deixa de honrar a memória da esposa e faz questão de deixar essa imagem viva para o filho. Mas ele tem um sonho para ele também: ter uma família. “Meu sonho é que eu encontre alguém que seja bom para mim e para o Samuel, que possamos ter uma família e viajar bastante”.