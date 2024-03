Os 150 anos da Comarca de Mogi

Mogi das Cruzes foi elevada a vila por despacho do Governador Dom Luis de Souza no dia 17 de agosto de 1611 e a solene instalação deu-se em 1º de Setembro do mesmo ano. Sendo que nossas primeiras autoridades administrativas e judiciárias tomaram posse. Assim eram nossas autoridades e suas atribuições:

Juíz Ordinário: cujo símbolo era uma vara vermelha, não precisava ser bacharel, era eleito pelos “homens bons” da terra e presidia a Câmara.

Vereadores: eram os informadores do Juíz Ordinário, cuidando do patrimônio municipal, decretar posturas, etc…

Procurador do Conselho: também eleito era o advogado natural da edilidade.

Escrivão: o escrivão funcionava junto com o Juíz Ordinário e cuidava de processos, atas, etc…

Antes da criação da comarca de Mogi, eram essas as nossas autoridades judiciárias.

Prédio do Forum à época da criação da Comarca de Mogi das Cruzes

No próximo dia 10 de abril, Mogi das Cruzes completa 150 anos da criação da Comarca. A respectiva lei nº 29, foi sancionada em 10 de abril de 1874 pelo então Presidente da Assembléia Legislativa Provincial, Dr. Joaquim Lopes Chaves, ato que coroava o dedicado trabalho do Deputado Dr. Salvador José Corrêa Coelho, cujo nome foi eternizado na placa que denomina importante via pública de Mogi das Cruzes, a Rua Dr. Corrêa.

Não foi um trabalho fácil. O projeto teve sua sansão recusada pelo Presidente da Província por dois anos seguidos. Mas se a Comarca de Mogi foi criada a 10 de abril de 1874, ela só foi instalada e passou a funcionar em 16 de agosto daquele mesmo ano, data em que assumiu oficialmente suas funções, o Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, que foi assim, o primeiro Juíz de Direito de Mogi.

Nesse dia, assessorado pelo escrivão Francisco de Assis Monteiro, que acumulava as funções de 2º Tabelião com as do Registro de Hipotecas, o magistrado iniciou os seus trabalhos dirigindo ofício à Câmara Municipal local em que participava a sua posse e dava por instalada a Comarca.

O ofício foi apreciado e aprovado na primeira sessão seguinte, em 14 de setembro, cuja ata o registra nestes termos:

“Outro (oficio) do Doutor Candido Xavier de Almeida e Souza datado de 16 d’agosto findo comunicando que tendo sido removido como Juiz de Direito para esta comarca assumio hoje a vara de Juiz de Direito, ficando assim instalada a comarca”

O primeiro Forum mogiano funcionou no mesmo prédio já ocupado, desde 1861, pela Câmara Municipal, o grande casarão de taipa, da rua Cel. Souza Franco, 993, esquina da atual Dr. Cândido Vieira, construção que se iniciara em 1860, que custara 3.000$000 e que continua de pé até hoje tendo sido Câmara, cadeia, Forum, escola e hoje é a nossa Pinacoteca.

Fontes:

– História da Justiça em Mogi das Cruzes – Isaac Grinberg – 1977