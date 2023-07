Orquestra Sinfônica de Mogi se apresenta no Festival de Inverno de Campos do Jordão

Por mais um ano, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes fará parte da programação oficial do 53º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. O evento é o maior e mais tradicional de música clássica da América Latina, e a Sinfônica de Mogi das Cruzes fará a audição pela sétima vez no festival. A orquestra se apresentará no sábado, dia 08, às 11 horas, para grande público, na Praça do Capivari, rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291, em Campos do Jordão.

A regência e direção artística do concerto é do maestro Lelis Gerson, que terá ao seu lado a soprana Tati Reis, convidada especialmente para o espetáculo. Ela já atuou em várias óperas de renome e prestígio nacional, participou da Academia de Ópera do Theatro São Pedro e foi chefe de Naipe do Coro Jovem de São José dos Campos. “A Tati Reis é uma artista muito talentosa, que vai abrilhantar ainda mais o concerto. Tenho certeza de que, assim como nos anos anteriores, o público vai se surpreender e se emocionar, do começo ao fim do concerto”, destaca o maestro Lelis.

Para tanto, o repertório foi escolhido com muito critério: Shostakovich , Debussy – Petite Suite ( 1°e 4° Mov), Lehar: Vilja Song , Tchaikovsky – Sleeping Beaty Waltz, Strauss – Vozes da Primavera e Tchaikovsky – Capricho Italiano.

“Vimos nos preparando e muito para este momento, pois é um dos concertos mais importantes da agenda da Sinfônica Jovem pela representatividade nacional e internacional que o festival tem. Os nossos músicos estão muito felizes em representar Mogi das Cruzes em Campos de Jordão”, destaca Lelis.

O Festival de Inverno de Campos do Jordão começou no dia 1º/07 e segue até durante todo o mês (até 30/07), com toda a programação gratuita. e estará distribuída entre as cidades de Campos do Jordão – com três palcos – e a Sala São Paulo. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é promovido pela Fundação Osesp, pela Prefeitura de Campos do Jordão e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. A programação pode ser conferida no site http://www.festivalcamposdojordao.org.br



Serviço

Concerto especial da Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes no Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Dia 08/07 às 11 horas

Parque Capivari: R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão.

Gratuito