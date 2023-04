Orquestra Sinfônica abre temporada com concerto especial dedicado à valsa

Se você gosta de música instrumental e de valsa pode garantir a partir desta quinta-feira (20) um ingresso para assistir ao concerto especial que a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes fará no próximo dia 27 de abril, às 20 horas, no Theatro Vasques, na rua Dr. Côrrea, nº 515, Centro, Mogi das Cruzes. O espetáculo será todo dedicado à valsa e abre a temporada 2023 de concertos da Sinfônica de Mogi das Cruzes.

O repertório está lindo e traz Pyotr l. Tchaykovsk – Waltz from Sleeping Beauty, Pyotr l. Tchaykovsk – Lago do Cisne, valsa , Pyotr l. Tchaykovsk – Valsa das Flores , Jean Sibelius – Valsa triste , Johnn Strauss – O Danúbio Azul (10:00) e Johnn Strauss – Vozes da Primavera.

Para assistir, é só levar um quilo de alimento não perecível ao Ciarte (com exceção a sal) e trocar por um ingresso, na rua Dr. Ricardo Vilela, 69, Centro, Mogi das Cruzes, a partir desta quinta, 20, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.



Artistas convidados

A solista Tati Reis participará deste concerto especial. Ela é uma das referências brasileiras da música clássica. Já atuou em várias óperas nos Festivais “Fábrica de Ópera”, promovidos pelo Instituto de Artes da UNESP, integrou de 2013 a 2015 como soprano, o Coro Acadêmico da OSESP e, em 2016, fez parte do Coro Sinfônico da OSESP, entre outras realizações.

E como uma boa valsa inspira a dança, para compor as atrações da noite, a Escola Regina Ballet vai encantar o público com suas bailarinas. A regência será do maestro Lelis Gerson, diretor artístico da Sinfônica de Mogi das Cruzes. Segundo ele, esse primeiro concerto já traz um pouco das novidades previstas para 2023. “Estaremos trazendo grandes nomes da música clássica para os nossos concertos, artistas tanto da região e fora. Também estamos com a intenção de descentralizar os concertos, levando para os bairros, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso trabalho”, frisa Lelis.



Serviço

Concerto especial nova temporada 2023 da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes

Dia 27/04 às 20 horas, no Theatro Vasques

Endereço: Dr. Côrrea, nº 515, Centro, Mogi das Cruzes.

Retirada dos Ingressos

A partir do dia 20/04 no Ciarte

Endereço: Dr. Ricardo Vilela, 69, Centro, Mogi das Cruzes