Orquestra Minha Terra Mogi traz se apresenta no Festival de Inverno nesta terça

A noite desta terça-feira (12/07) é especial para os jovens da Orquestra Minha Terra Mogi. Às 20 horas, eles subirão ao palco do Theatro Vasques para compor a programação do 13º Festival de Inverno de Mogi das Cruzes. O concerto é gratuito e os ingressos devem ser retirados no dia, das 9h às 16h45, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Sob a regência do maestro Cleber Felipe, os cerca de 40 jovens do núcleo de cordas da Sinfônica de Mogi das Cruzes farão uma audição incrível, divididas em duas partes. A primeira parte do concerto traz o repertório A Mozart Mix (Arr: John O’Reilly), Suite Brasileira – Dimitri Cervo, Reverie – Susan H. Day, Perseus – Soon Hee Newbold e Violet’s Tango.

Já segunda, os clássicos: Ode a Alegria Beethoven (Arr: Richard Meyer), Bachianinhas n.1, Paulinho Nogueira (Arr: Hudson Nogueira), The Moldau – Bedrich Smetana (Arr: Richard Meyer), O Barbeiro de Sevilha – Rossini (Arr: Richard Meyer), Os Sete Magníficos – Elmer Bernstein (Arr: Roy Philippe), O Senhor dos Anéis – Howard Shore (Arr: Michael Story), Capriccio Espagnol – Korsakov (Arr: Richard Meyer).



Sobre o Minha Terra Mogi

O Minha Terra Mogi foi criado em 2003, quando o maestro Marcelo Jardim e a violinista-professora Simone dos Santos vieram para Mogi das Cruzes e deram início ao trabalho de formação musical erudita. Esta orquestra é um grupo de acesso para a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. O projeto é coordenado pelo maestro e diretor musical da Orquestra Sinfônica, Lélis Gerson.



Ingresso

