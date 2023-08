Orgulho de morar em Mogi!

Nossa gloriosa Mogi das Cruzes, como diz o prefeito Caio Cunha, está celebrando idade nova. 463 anos de mudanças, desenvolvimento e muita coisa boa para quem aqui nasceu ou, como eu, decidiu aqui fixar suas raízes, criar seus filhos e netos. Tenho orgulho de falar que, mesmo não tendo nascido aqui, sou mogiano de alma e coração.

E Mogi conquista a gente mesmo. Uma cidade como poucas, bem localizada, pertinho das melhores praias do litoral norte, servida pelas principais rodovias do Brasil, como a Dutra, Ayrton Senna, Mogi-Dutra, Mogi- Bertioga, com acesso fácil à Índio Tibiriçá, ligando ao litoral sul e à Estrada de Pitas que liga a Caraguatatuba.

Aqui em grande parte o Rio Tietê é limpo se comparado com a capital paulista, nossa gente é ordeira, a região fornece hortifrúti para o Brasil e exterior – afinal, somos a terra do caqui e estamos no Cinturão Verde de São Paulo!

E nossa classe política veio pujante, com jovens que deram vigor para a região, em um cenário bem longe dos antigos coronéis que travaram o crescimento de Mogi por décadas. Nossos jovens políticos nos representam na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, através do André do Prado e na Câmara dos Deputados em Brasília, com Rodrigo Gambale e Marco Bertaiolli.

Fico muito satisfeito ao andar por Mogi e constatar nossas vias sendo modernizadas com asfalto novo, dentre muitas benfeitorias, como o tão esperado desassoreamento do rio Jundiaí.

Parabéns, Mogi das Cruzes, pelos seus 463 anos. Parabéns aos nossos governantes responsáveis pelos quase dois milhões de moradores que formam o Alto Tietê. Unidos somos mais fortes!

João Manoel Beraldi de Almeida é diretor-presidente do jornal A Semana