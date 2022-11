Operação Verão quer evitar alagamentos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará, a partir do dia 1º de dezembro, a Operação Verão 2022/2023. A ação é voltada ao atendimento a urgências e emergências causadas pelas chuvas e ocorre até o dia 31 de março, com a participação de toda a estrutura da administração municipal, além de órgãos estaduais e empresas concessionárias.

Durante o período da Operação Verão, o atendimento a urgências e emergências causadas pelas precipitações são prioridades para toda a estrutura da Prefeitura e órgãos de atendimento participantes. Na última sexta-feira (18/11), foi realizada uma reunião preparatória, na Escola de Governo e Gestão, com a participação de representantes de secretarias e órgãos envolvidos.

Nos meses de realização da operação, a Defesa Civil de Mogi das Cruzes mantém ainda contato contínuo com a Defesa Civil do Estado, para o acompanhamento das condições climáticas e para o planejamento de ações a serem desenvolvidas. Além disso, o monitoramento das áreas de risco também é intensificado.

O município não possui áreas com risco iminente de deslizamento. As 12 áreas com este tipo de risco que existem atualmente são particulares e regularizadas. Elas são acompanhadas periodicamente pela Defesa Civil durante todo o ano e os moradores são orientados. O trabalho também é feito nas 14 áreas com risco de inundação, que ocorre quando há o risco de um curso d’água extravasar seu leito, e nos locais em que podem ocorrer alagamentos. Nestes pontos, há o acúmulo de água, que escoa pelos sistemas de drenagem quando a precipitação ameniza. As áreas ficam nos bairros do Centro, Ponte Grande, Mogilar, Socorro, Vila Nova Mogilar, Mogi Moderno, Vila Estação, Jundiapeba, Brás Cubas, Vila Cintra, Jardim Layr, César de Souza, Vila Natal e Vila Nova Estação.