Operação Verão: preservação de vidas no período mais chuvoso do ano



Ações preventivas e o plano de medidas foram apresentados

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou oficialmente na terça-feira (9) a Operação Verão, que é um conjunto de ações envolvendo várias secretarias municipais e outros órgãos da cidade para a prevenção de incidentes em decorrência das chuvas, como enchentes, alagamentos e deslizamentos, visando ampliar a estrutura de atendimento a urgências e emergências.

A apresentação ocorreu no Auditório da administração municipal, contando com a presença de autoridades e representantes de todos os órgãos envolvidos na operação, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Tiro de Guerra, Câmara Municipal, Sabesp, EDP e a sociedade civil.

“No dia 2 de janeiro, o Téo (Cusatis, vice-prefeito) e eu fomos a Jundiapeba e demos início a um grande mutirão de limpeza, já pensando na Operação Verão. Seguimos todos os apontamentos do coronel Reinaldo Nascimento, gestor da Defesa Civil de Mogi das Cruzes, para nos prepararmos, desde o primeiro dia de trabalho à frente da prefeitura, para agora resolvermos, com uma equipe muito competente, o que for necessário”, pontua a prefeita Mara Bertaiolli.

Entre as medidas preventivas que foram tomadas pela prefeitura, incluem: limpeza de valas, bueiros e canais; limpeza e construção de caixas de bocas de lobo; desassoreamento de córregos e rios; podas e supressão de árvores com risco de queda, dentre outras.

“Fizemos um amplo trabalho preventivo em córregos, como dos Corvos, dos Canudos, do Gregório, Nova Bertioga, Lavapés, Chácara dos Baianos, Ribeirão Guararema, Rio Jundiaí e Rio Negro. A drenagem e o escoamento são as principais questões dos serviços preventivos a enchentes. Nenhum município do mundo está imune aos riscos, especialmente por conta das mudanças climáticas. Mas trabalhamos para Mogi ser uma cidade resiliente, que é aquela que se antecipa aos riscos, minimiza os impactos, preserva vidas e se reorganiza rapidamente após um desastre”, comenta o coronel Reinaldo.

A prefeita Mara Bertaiolli reforçou a importância da participação da população: “Não é a Operação Verão da prefeitura. É a Operação Verão da cidade. Nós tiramos toneladas de lixo e sedimentos dos córregos e rios. Todos nós precisamos fazer nossa parte para mantermos essa limpeza e evitarmos enchentes, afirma a prefeita.



A Operação Verão

A Operação Verão 2025/2026 foi instituída oficialmente através do Decreto Municipal nº 23.959/25, juntando um mapeamento completo das áreas de risco do município e impondo medidas específicas a serem feitas em diferentes tipos de ocorrência.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes mantém contato permanente com a Defesa Civil do Estado, em que garantem o acompanhamento em tempo real das condições climáticas, o monitoramento das áreas mais sensíveis, além do planejamento antecipado das ações necessárias durante o período chuvoso. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

A prefeita Mara Bertaiolli lançou a Operação Verão 2025/2026 ao lado de autores da cidade



