Operação Verão é definido em reunião com a prefeita eleita Mara Bertaiolli e secretários

A prefeita eleita Mara Bertaiolli convocou uma reunião logo pela manhã da sexta-feira (20) com os responsáveis pelas secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Esporte e Defesa Civil de sua gestão. O objetivo foi o de definir o plano de trabalho para a Operação Verão, que terá início no dia 1º de janeiro de 2025, quando assume o cargo de prefeita de Mogi das Cruzes.

“Estaremos com todas as secretarias envolvidas num grande mutirão de trabalho e já entramos num estado geral de alerta para a Operação Verão para que possamos, caso necessário, acionar as equipes e minimizar qualquer dano ou prejuízo à população”, salientou Mara Bertaiolli, acrescentando que esse é o tom de trabalho e ação que as mogianas e mogianos podem esperar da nova gestão que se inicia em janeiro de 2025 e comandará a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos.

Em paralelo a esse trabalho, o vice-prefeito Teo Cusatis solicitou que todos os envolvidos façam um mapeamento de eventuais ações definidas pela gestão atual, inclusive vistoriando os pontos considerados críticos. Segundo ele, o objetivo é fazer um levantamento completo que aponte quais são as providências já tomadas e planejadas para o período de chuvas, que se iniciam em 1º de dezembro e se estendem até o final de março.

“Nós saberemos se houve desassoreamento de córregos e rios, se o piscinão está em condições de uso, se a bomba está funcionando, assim como as sirenes de alerta das áreas de risco de alagamentos e, principalmente, qual o estoque que teremos caso precisemos alojar alguma família mogiana”, reforçou o vice-prefeito.

O plano preventivo de Defesa Civil apresentado pela atual administração à Comissão de Transição da gestão eleita aponta 28 áreas de risco de deslizamentos, 36 com alerta para enchentes e inundações e 20 pontos suscetíveis de alagamentos.

Para o coronel Eli Nepomuceno, ex-secretário de Segurança de Mogi, é importante que todas as secretarias e órgãos estejam informados e alinhados sobre as ações a serem adotadas em casos de necessidade para garantir atendimento adequado e ágil em possíveis ocorrências.

Objetivo foi de traçar as estratégias necessárias para evitar danos com as chuvas