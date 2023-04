Operação tapa 3,6 mil buracos em 30 dias

Mais de 3,6 mil buracos foram tapados nas vias de Mogi das Cruzes nos primeiros 30 dias depois da ampliação da capacidade de atendimento da Operação Tapa-Buraco no município. A Secretaria de Infraestrutura Urbana divulgou um balanço das atividades entre 6 de março e 6 de abril. No total, 3.626 buracos foram fechados neste período, beneficiando 278 vias, distribuídas em 15 bairros.

A ampliação do serviço ocorreu no início de março, quando o atendimento passou de três para sete equipes. Cada time conta com 10 toneladas de massa asfáltica diária para a realização dos serviços.

Com a ampliação, o aumento na média de buracos tapados já pode ser observada – são mais de 120 por dia. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, 14.544 buracos foram tapados no município. Só em 2023, este total chega a 8.933, o que corresponde a 61% do total de 2022.

“Além da malha viária do município ser muito antiga, enfrentamos um período de chuvas intensas nos últimos meses, além do esperado. Isso acaba deteriorando a capa asfáltica e exige intervenções mais rápidas. Assim com, esta ampliação nas equipes e com o período de estiagem chegando, nossa expectativa é que aceleremos mais a Operação Tapa-Buraco,” explica o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

O canal oficial para que o cidadão registre solicitações junto à Prefeitura é a Ouvidoria, pelo 156, ou por meio do aplicativo Colab, disponível na Apple Store e Google Play.