Operação integrada combate furtos e tráfico de drogas em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Polícia Militar realizaram, na tarde desta quarta-feira (27/09), uma operação integrada para a fiscalização de estabelecimentos de ferro velho e combate ao tráfico de drogas na região do Jardim Rodeio. Durante o trabalho, cinco usuários de drogas em situação de vulnerabilidade também foram encaminhados para atendimento social no Centro POP.

A ação foi realizada em um terreno de grande extensão localizado às margens da via Perimetral e que vinha sendo alvo de reclamações de moradores e do acompanhamento das forças de segurança. Participaram da operação, a Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança.

“O trabalho conjunto da Prefeitura com as polícias é importante para ampliar a segurança em Mogi das Cruzes. Operações como a desta quarta-feira são muito importantes porque combatem crimes como furtos e o tráfico de drogas”, destacou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

No trabalho desta quarta-feira, um estabelecimento foi autuado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e teve determinada a paralisação de suas atividades. Além disso, também foi emitida uma notificação para desocupação de área pública. Um dos estabelecimentos visitados pelas equipes estava com o alvará de funcionamento válido e outro se encontrava fechado.