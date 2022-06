ONGs promovem castração em mais de 300 animais em Suzano

Mais de 300 animais foram castrados gratuitamente em Suzano no fim de semana. A ação faz parte do projeto “Castração é a Solução”, promovido pela ONG Gaari (Grupo de Apoio aos Animais de Rua de Itaquaquecetuba), e o Castramóvel, um dos maiores programas de esterilização animal do Brasil.

As ações do Castramóvel, idealizado pelo médico veterinário, ativista da causa animal e vereador de Itaquá, Edson Rodrigues, o Dr. Edson da Paiol (Podemos), conta com a importante parceria do deputado estadual Rodrigo Gambale (Podemos) para que a população possa ter o serviço de esterilização de pets de graça. O programa já ultrapassou a marca de 50 mil animais castrados no estado de São Paulo.

A ação realizada em Suzano atendeu a uma solicitação de protetores de animais e ONGs da cidade, que organizaram uma lista para que os mais de 300 animais, entre cães e gatos, pudessem ser esterilizados: “São as ONGs e os protetores de animais que conhecem a realidade da cidade, então, realizamos um encontro e discutimos quais eram as prioridades para o agendamento dessa ação de castração na cidade. O Dr. Edson da Paiol e a Gaari nos atenderam prontamente”, disse Lisandro Frederico, fundador da ONG Projeto Adote Suzano (PAS).

“A castração é uma forma de controlar a reprodução descontrolada de cães e gatos. Reduz os casos de abandono e maus tratos. Contribui na prevenção e redução de transmissão de doenças, tanto de um animal para outro, quando aquelas que são passadas de animais para pessoas. É uma questão de bem-estar animal e também de saúde pública. Para os pets, o procedimento é simples e seguro, não necessitando de internação”, explicou o Dr. Edson da Paiol.

Em 2017, ele teve a ideia de criar um ambulatório animal móvel e, em parceria com a ONG Gaari, que ajudou a fundar, deu início ao programa de esterilização, destinado a atender a população de maior vulnerabilidade social e, portanto, com menos recursos para castrar seus pets em clínicas particulares.

Desde então, o Castramóvel, que consiste em um ônibus adaptado e equipado para as cirurgias e atendimento médico de cães e gatos, percorreu 87 cidades paulistas, e, até o momento, soma mais de 50 mil esterilizações, todas gratuitas. No Alto Tietê, já passou por Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Salesópolis, Biritiba Mirim e, neste final de semana, Suzano. Em breve, estará em Mogi das Cruzes.