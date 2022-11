ONG Jabuti promove feira beneficente neste sábado

A ONG Jabuti, que atende a 500 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, promove neste sábado, dia 26, a I Feira Beneficente Artesanal, em parceria com a Associação dos Artesãos e Artistas Alternativos de Mogi das Cruzes. O evento acontece na unidade da Avenida Brasil, 463, das 9 h às 17h, com entrada franca.

Quem for ao evento poderá encontrar peças, de 22 expositores, além de pastéis fritos na hora e bebidas.

De acordo com a diretora da Jabuti, Danielle Sesma, do total arrecadado com a feira, 20% serão revertidos para a ONG. “Nós fazemos alguns eventos ao longo do ano, mas é a primeira vez que estamos promovendo esta feira. Agradecemos a parceria com a Associação que topou expor suas peças e nos garantir os 20% do lucro. A venda dos pastéis e bebidas são por conta nossa”, conta Danielle.