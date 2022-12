ONG FERA promove Campanha de Natal para Animais resgatados

Com o objetivo de manter e cuidar dos mais de 200 animais sob sua responsabilidade, a ONG FERA está promovendo a campanha “Apadrinhe um pet” neste Natal.

Como o próprio sugere, trata-se de uma busca por ajuda e doações a cães e gatos, fruto de resgate por abandono ou maus tratos. Árvores de Natal foram instaladas na recepção de clínicas parceiras, sendo que as bolinhas são simbolizadas por animais mantidos pela instituição. “O “apadrinhamento” ou “amadrinhamento” consiste na escolha de um dos pets, através da retirada de bolinha, assim como o tipo de “presente”: ração, vacina, vermífugo e anti pulgas”, explica Fernanda Moreno, fundadora e mantenedora da ONG FERA.

Participam da campanha quatro clínicas veterinárias:

k9 – R. Pres. Getúlio Vargas, 1077 – Vila Mogi Moderno, Mogi das Cruzes

Home Pet- R. Antônio Máximo, 51 – Vila Suissa,

Master Clin – R. Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 37 – Braz Cubas

Clin Vet Mais – Av. Shozo Sakai, 1014 – Conj. Res. do Bosque

São duas formas de participar: a pessoa vai até a clínica, escolhe o cão ou gato que quer apadrinhar, retirando a bolinha equivalente à foto e nome dele; adquire o produto (ração, vermífugo anti pulga) e deposita na caixa que está na clínica. A outra opção é fazer a doação através de pix no CNPJ da ONG : 29290977000172. Em seguida a pessoa enviará o comprovante no whatsapp indicado na caixa, com o nome do cão ou gato que escolheu para adoção. Após fazer a doação em dinheiro, o “padrinho” ou “madrinha” deve retirar a bolinha equivalente ao animalzinho escolhido e depositar na caixa.

A campanha “Apadrinhe um Pet neste Natal” da ONG FERA acontece durante todo o mês de dezembro.

História

A Frente pela Educação e Responsabilidade Animal (F.E.R.A) é uma Organização Não-Governamental (ONG) fundada no dia 06 de julho de 2014 por Fernanda Moreno, protetora e vereadora, eleita e reeleita (2016 e 2021) para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

O principal objetivo da ONG FERA é promover o bem-estar dos animais e defender seus direitos, conscientizando a população quanto às suas responsabilidades e obrigações, promovendo ações educativas e orientativas sobre o respeito e o tratamento digno aos pets.

Ao longo de oito anos de existência, a Ong conseguiu assistir milhares de animais, com oferta de diversos serviços que vão desde o auxílio veterinário (consultas, exames, internações e até cirurgias complexas); além de encaminhar pouco mais de 500 cães e gatos para lares, sempre priorizando a adoção responsável, sendo todos os animais castrados e vacinados. Com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais (Facebook, Instagram e Tik Tok) a ONG FERA ainda presta apoio a protetores e tutores carentes, captando doações, ajudando na localização de animais perdidos (Cadê meu dono) ou ainda obter lar temporário para pets que foram abandonados e estão à espera de tratamento ou me recuperação de doenças.