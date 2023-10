ONG FERA prepara evento de adoção neste fim de semana no Mogi Shopping

ONG FERA promove, neste fim de semana, mais um evento e adoção de cães e gatos. O evento está confirmado para ocorrer no Mogi Shopping, neste domingo (08/10), entre 11h e 17 horas. Trata-se do quarto evento de 2023 entre a ONG e o centro de compras.

Além dos animais, haverá um Bazar de artigos para os pets e para amantes dos animais (camisetas, bonés e chaveiros) a fim de arrecadar recursos para ajudar a Ong Fera que possui mais de 150 animais sob sua tutela, além de ajudar também protetores independentes. Por isso, na oportunidade estarão sendo aceitas doações de ração e artigos pets, em geral.

“Outubro é o mês dos animais, mas infelizmente não há muito motivos para comemorar pois os casos de abandono e maus tratos têm aumentado assustadoramente”, comenta Fernanda Moreno, co-fundadora e mantenedora da Ong FERA. De acordo com ela, cerca 150 animais são mantidos pela instituição, tendo gastos de cerca de 800 quilos de ração por mês, além dos custeios com internações, tratamento veterinário e medicamentos com animais resgatados de atropelamento e maus tratos.