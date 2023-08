ONG FERA, em parceria com o Hiper D’avó, realiza evento de adoção neste sábado

Está confirmado para este sábado, dia 26, a realização do novo evento de adoção da ONG FERA. Será das 11h às 16 horas no piso térreo do Hiper D’avó (na Av Narciso Yague Guimarães 1000). Serão disponibilizados cães e gatos, fruto de resgate e de abandono, maus tratos e atropelamento. No domingo (27) será a vez da Prefeitura realizar passeio dos cães adultos e adoção na Estrada Santa Catarina 2540, Cesar de Souza.

“Os casos de abandono e maus tratos tem aumentado assustadoram, nos dias atuais. São inúmeras denúncias e pedidos de resgate diariamente para a ONG”, conta Fernanda Moreno, co-fundadora e mantenedora da instituição, que no último mês de julho completou 10 anos de atividades em Mogi das Cruzes

De acordo com ela, a Ong FERA gasta mensalmente, em média, quase mil quilos de ração. Isso, sem contar no custo com internações, tratamento veterinário e medicamentos com animais resgatados de atropelamento e maus tratos, e que já chegaram a R$ 10 mil por mês.

Para o evento deste sábado, a ONG FERA selou parceria com “A Casa Pet Mogi”, que, por sua vez, quer presentear os animais adotados no evento com banho e tosa gratuitos.