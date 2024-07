ONG FERA completa 10 anos com reencontro entre adotantes e adotados

‌‌‌Cerca de duzentas pessoas estiveram na festa de comemoração aos 10 anos da ONG FERA (Frente pela Educação e Responsabilidade Animal), realizada nos final de semana (20 e 21/07).

A maior parte do público era formada por adotantes e seus adotados (cães e gatos), além de voluntários que passaram pela ONG durante esta década.

“Trata-se de um reencontro, um momento de confraternização de celebrar tantas vidas salvas pela ONG. Cada vida resgatada e recuperada é motivo de alegria e agradecimento.”, comenta Larissa Mesquita, voluntária e uma das organizadoras do evento.

“Foi um sucesso, um momento único e memorável para todos os presentes”, completa Larissa, que começou atuando na ONG FERA como lar temporário de cães e gatos atropelados.

“Poucas pessoas conhecem esse tipo de voluntariado. Abrir as portas da sua casa para um cão ou gato resgatado de uma ONG. Cuidar e preparar para adoção é um processo lento e muito importante que realmente transforma vidas: dos pets e das famílias que adotam”, conta a voluntária. “Se cada um fizesse isso (ajudasse a ONG ou canil municipal), teríamos menos animais e pessoas sofrendo”, conta a jovem artesã que acabou se rendendo a um dos cães resgatados pela ONG e, durante a festa de 10 anos, anunciou, junto com seu marido Rodrigo Feliciano, a adoção do cão Peludo – a quem eles tinham acolhido após atropelamento.

Com Tatiana Yurika Sakai foi o inverso. Após adotar a Nina, uma cachorrinha resgatada pela ONG FERA, em 2021, ela passou a ser voluntária e atuar em diversos eventos. “Eu já conhecia a ONG FERA de eventos. Sempre gostei de animais. Eu ia nos eventos para ver os cachorros. Mas naquele sábado de junho de 2021 foi diferente. Estava frio, um cenário pouco propício para adoções. Soube que a ONG FERA estaria num Pet Shop Rodeio e encontrei a Nina. Foi amor à primeira vista. A adaptação dela foi fácil em casa desde o início até hoje”, relembra Tatiana.

História

Fundada pela ativista Fernanda Moreno e outras duas amigas em 05 de julho de 2014, a ONG FERA está responsável atualmente, por cerca de 150 animais.

Durante este período foram milhares de animais atendidos e vidas salvas, além da oferta de diversos serviços, desde um auxílio veterinário (consultas, exames, internações e até cirurgias complexas), assim como a ações de adoção: mais de mil animais (cães e gatos) para lares, sempre priorizando a adoção responsável, sendo todos os animais castrados e vacinados.

Ao todo, segundo a organização, são gastos, em média, 850 quilos de ração com cerca de R$10 mil/mês no custeio, que inclui além da alimentação, tratamentos veterinários, limpeza, estadia entre outros. Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, a FERA não tem uma sede, todos os animais resgatados residem em lares temporários ou hotelzinho, enquanto aguardam por uma nova chance. Por isso, também precisa de ajuda da comunidade com ração e utensílios para pets, a fim de assistir os resgatados.

“Ao longo desses 10 anos, nossa missão de cuidar, auxiliar e encontrar lares amorosos para animais em situação de risco tem sido incansável. Cada vida salva representa uma vitória, e muitas dessas vitórias são marcadas por histórias emocionantes e transformadoras”, comenta Fernanda Moreno.

Larissa e Rodrigo adotaram o Peludo