On Business | Edição 1428

Recebi o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, no podcast Pod.falar com Fabíola Pupo. No estúdio da Artes Filmes, no dia 23, abordamos marcos de sua gestão, como a regularização da coleta de lixo e os mutirões de zeladoria. Confira a entrevista completa e todos os detalhes no canal do @jornalasemana no YouTube. Imperdível!

A amizade é um presente que merece ser celebrado. Na terça-feira, 24, o grupo de Tanomoshi que participo completou dez anos de união e confiança. Meu carinho especial às amigas Tereza, Mônica, Yolanda, Eliana, Maristela, Solange, Denise, Sônia, Darly, Nair, Sueli e Gardênia. Que venham mais décadas de parceria e alegria!