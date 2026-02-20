On Business | Edição 1427

No domingo de Carnaval, tive o prazer de prestigiar a estreia do bloco Filhos de Yayá, iniciativa da agência Clip, dos sócios Rodrigo Fernandez e Taciana da Paz, em parceria com o Instituto Léa Campos. O lançamento reuniu amigos e promete ser presença garantida no calendário mogiano. Na foto, estou com os queridos Rodrigo e Taciana.

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) abriu as festividades de Carnaval com o tradicional baile Abre-Alas, no dia 13. O Salão Social “Wilson Cury” foi embalado por marchinhas clássicas e sucessos do axé, unindo gerações em uma noite de muita animação. Na recepção, a diretora social e cultural Maria Claudia Longato e o presidente do clube Waldir Fernandes da Costa.