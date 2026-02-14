On Business | Edição 1427

Celebrar os 40 anos da minha filha e parceira, Muriel Pupo de Almeida, enche meu coração de gratidão. No dia 11, nossa família se uniu em um jantar intimista para brindar à vida desta mulher incrível, diretora do jornal A Semana. Muriel, ser sua mãe é o meu maior orgulho. Que Deus te cubra de bênçãos e luz. Te amo, filha! Parabéns sempre!

No dia 5, fui convidada para um momento especial: o lançamento da Miss Fanni, nova marca da querida Fanni Santos, Miss Mogi 2025. No Salão Kebec, o desfile celebrou a diversidade de raças e idades, e tive a honra de desfilar como a mais experiente do grupo. As roupas estão maravilhosas! Parabéns, Fanni, por unir beleza e representatividade.