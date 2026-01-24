On Business | Edição 1424

Eventos e celebrações movimentam o início de 2026

Momentos especiais marcaram a agenda mogiana nos últimos dias. No dia 17, na Igreja São Sebastião, os meus netinhos gêmeos, Pedro e Lucas Sponda de Almeida, filhos de Renata e Marcel e netos das vovós Bibi e Bete, receberam o sacramento do batismo conduzido pelo padre Marcos Sulivan. Já no dia 15, o The Golden Bridge, idealizado pelo amigo Thales Talarico, promoveu um encontro exclusivo, conectando marcas, negócios e pessoas de forma estratégica no mercado de luxo. Na mesma data, tivemos a 1ª edição da Coffee Party Mogi, no bar e restaurante Flor do Terraço, reunindo cerca de cem convidados em parceria do jornal A Semana com a agência Clip Comunicação Integrada. Rolou muita confraternização e conversa descontraída, com música boa, exposição da artista Sheila Chelli, comidas e drinks.