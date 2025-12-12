On Business | Edição 1420

O meu querido amigo Leandro Sérgio já está em contagem regressiva para a sua glamourosa White Party 2025 do Cidade Viva, no espaço Aloha. Na noite do dia 20, os seletos convidados estarão reunidos em coquetel para brindar a chegada de 2026. Será um momento inesquecível neste final de ano. Com certeza e estarei lá!

No dia 5, a AEAMC-Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes comemorou os seus 65 anos. Na foto, o vereador Marcos Furlan, que foi agraciado como associado benemérito, acompanha Miguel Assis, presidente da entidade, que recebeu do edil, na data, o documento formal da Moção de Aplauso concedido pela Câmara Municipal





