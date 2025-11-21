On Business | Edição 1417

Fui com a minha filha e sócia, Muriel Pupo, no dia 14, ao ginásio Hugo Ramos para assistir a vitória do nosso Mogi Basquete, com o placar de 95 a 55 contra o Rio Claro. Consolidamos a nossa parceria com o time mais amado da cidade e, o jornal A Semana, agora, é um apoiador da equipe mogiana

No dia 14, a escola de música Massaro, da renomada professora Luciana Massaro, ofereceu um recital com quase 50 futuros músicos no bazar da Rede de Combate ao Câncer. E, após anos sem me dedicar à música, encarei o desafio e o privilégio de tocar a quatro mãos com meu netinho, Cássio Sponda de Almeida, a música Ode à Alegria, de Beethoven