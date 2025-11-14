On Business | Edição 1416

A esperada decoração de Natal do Mogi Shopping teve seu lançamento no dia 7 e, no dia seguinte, a chegada do Papai Noel. O tema “Natal em Paris” traz elementos marcantes da linda Cidade Luz. Registro aqui parte da competente equipe que trouxe esta linda experiência para nossa cidade

No dia 9, em parceria com a Fraternidade Feminina, a Loja Maçônica Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi realizou a 12ª Paella Caipira Beneficente, no Clube Náutico Mogiano. O presidente da Loja, Aguinaldo Leme, e sua esposa, Silvana, contam que a renda do delicioso almoço foi em prol da APAE/ Mogi