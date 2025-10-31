On Business | Edição 1414

No dia 27, nossa família se emocionou em assistir, em videoconferência, o nascimento dos meus mais novos netinhos e filhos do nosso sócio-diretor, Marcel Pupo, e Renata Sponda. Pedro chegou primeiro, com 49,5cm e 2,905kg,e três minutos depois, chegou Lucas, com 47,5cm e 2,725kg. Bem grandões para gêmeos, né?

No dia 26, o Clube de Campo sediou o Almoço Italiano – Sabor & Solidariedade em prol da Festa do Divino 2026. Comigo na foto, a nossa sócia-diretora, Muriel Pupo, minha netinha, Luiza de Almeida Ruiz, os festeiros, Maria de Lourdes e Ricardo Medina Alvarez, e os capitães-de-mastro, Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos