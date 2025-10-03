On Business | Edição 1410

Eduardo Slepicka e Diego Alan estão à frente da H&D Pinturas e Serviços, responsável pela revitalização da fachada sede do jornal A Semana. A empresa está há cinco anos em Brás Cubas e faz serviços de pintura industrial, predial, comercial e serviços do segmento da construção civil. Eu recomendo!

O portal do jornal A Semana conta agora com mais um espaço para cultura com o lançamento de uma nova coluna, que teve início neste semestre. E, semanalmente, o escritor e poeta querido por muitos, Rogério de Moura, nos agracia com um lindo poema. Acompanhe: www.asemana.com.br