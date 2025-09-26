On Business | Edição 1409

Após o interminável ano longe da família, em seu intercâmbio, minha netinha Luiza de Almeida Ruiz nos alegra muito na comemoração de seus 18 anos, no dia 12. Nossa, parece que foi ontem que estreei como vovó e agora a Lulu atinge a maioridade! Muito sucesso na vida, te amo muito.

No dia 18, Maria Paula Almeida organizou um delicioso jantar, no piso Térreo do D’Avó Hipermercados, para brindar o primeiro ano do Incrível Auto Shopping e os 25 anos da empresa MP Feiras e Eventos. Na foto, a sócia-diretora do jornal A Semana, Muriel Pupo, e eu ladeamos esta incrível empresária