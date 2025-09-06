On Business | Edição 1406

No dia 25, a convite do presidente Frank Tuda, estive na sede social do Bunkyo de Mogi das Cruzes para o coquetel de lançamento do 39º Festival de Outono Akimatsuri 2026. A grande e esperada celebração da cultura japonesa será realizada nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril do próximo ano

No dia 21 de agosto, a Unità Conceito Colaborativa realizou um coquetel para o vernissage de Sheila Chelli, onde os presentes imprimiram sua digital nos galhos da “Árvore da Vida”. Meu netinho Ícaro, aluno da artista, e eu deixamos nossos dedinhos nesta obra de arte, que está em exposição permanente no local