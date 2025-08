On Business | Edição 1401

1401 ON BUSINESS AGO25



A SoberAna Semijoias, comandada por Rafaella Reginato, está com presentes incríveis para o Dia dos Pais. São peças modernas gravadas com QRCode, que abre foto ou toca uma música; ou pezinho da maternidade ou ainda “placas de exército”, todas elas personalizadas, a pedido do cliente

E vem aí mais uma edição do Festival Carnívoros, idealizado por Cleber Franklin Ferreira. A festa será no dia 9, das 13 às 19h, no Bunkyo Centro Esportivo, e conta com 25 estações de cortes, comida nordestina, hambúrgueres, yakitori, sobremesas, bebidas, música e solidariedade, pois 100% da renda será revertida ao Projeto OnlyWay. Entrada pelo appticket.com.br