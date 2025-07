On Business | Edição 1400

Na sexta-feira, dia 25, é o dia da minha norinha Renata Sponda de Almeida que, além de ter me dado três netinhos, Cássio, Ícaro e Cecília, espera para novembro mais dois, os gêmeos Pedro e Lucas. E comemoraremos em família, com alegria e a especialidade da casa: os deliciosos hambúrgueres do meu filho Marcel. Parabéns, minha querida!

A categoria sub-13 do Mogi Basquete representou muito bem a cidade na Liberty Cup Basketball Competition, que aconteceu em Arujá, entre os dias 13 e 18. Na foto, meu amiguinho Iago da Paz Mancio mostra o troféu e o anel, estilo NBA, de vencedor do torneio de alto rendimento, em que o time jogou com equipes de todo o país. Parabéns, meninos!