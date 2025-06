On Business | Edição 1395

No dia 20 de junho, o meu netinho tão querido, Ícaro Sponda de Almeida, completará seis anos. No dia anterior, ele estará com os seus amiguinhos para comemorar com uma linda festa do tema Minecraft, na sua casa. Já no dia 21, toda a família se reunirá no sítio para cantar parabéns! Parabéns, Ícaro! A vovó Bibi te ama

Na sexta-feira (13), a nossa jornalista, Taciana da Paz, e a diretora comercial do jornal A Semana, Muriel Pupo, prestigaram o Botequim Reencontro, do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), que recebeu cerca de 400 convidados, para celebrar o amor e a amizade com a Banda Combo. Na foto, elas estão com a assessora de imprensa, Carla Fiamini