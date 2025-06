On Business | Edição 1393

No dia 28 de maio, os queridos amigos Paulo Cézar e Olga Santos transbordaram de felicidade. Sua filha, Juliana, e o genro, Leonardo Henrique, lhes deram a alegria de estrear como vovós de Ronaldo Andrade Santos Megale de Paiva. Felicidades à família e ao lindo bebê!

A convite do festeiro, João Pedro da Mota, e dos capitães-de-mastro, Lisandro e Patrícia Corrêa, nossa jornalista, Taciana da Paz, e eu estivemos presentes para apadrinharmos a novena do dia 1º da Festa do Divino Espírito Santo, na Catedral de Santana. Foi uma grande honra