On Business | Edição 1383

Regina Faria recebeu clientes e amigas, no dia 18, para uma Oficina de Maquiagem, com a maquiadora Evelyn Hernandes, na sua La Chic Boutique. Foi uma tarde muito agradável e registramos o resultado da nossa make. Na foto, todas lindas, Muriel, Débora, Evelyn, Regina, Renata, Mônica, Márcia e esta colunista

Neste sábado, dia 29, Beto Miller, fotógrafo da equipe de basquete e futsal do Corinthians, comemora seus 41 anos com festa regada a música e muita alegria. Ele irá reunir seus inúmeros amigos, a partir das 13h, no Clube Vila Santista, onde comanda o Bar do Vila há quatro anos. Felicidades sempre, Beto!