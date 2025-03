On Business | Edição 1380

Veja os bailes de Carnaval que animaram os foliões em Mogi das Cruzes

O Pré-Carnaval do Magalhães, que aconteceu no dia 15 de março, o Baile Pré-Carnaval Floresta Brasil, organizado pelo Leandro Sérgio, do Cidade Viva, no dia 21 de fevereiro, e as festas Abre Alas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), no dia 28, e o Carnaval do Clube Náutico Mogiano, no dia 4 de março, esquentaram as últimas semanas e colocaram os mogianos para aproveitarem esse momento de festa. Confira!

Créditos das fotos: José Carlos Cipullo, Jeff Lipy e Jorge Moraes