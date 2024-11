On Business | Edição 1367

Este ano, ingressei na Rota 66 em grande estilo: as celebrações começaram no dia 20 e se estenderam até o dia 27. Na quarta, momentos deliciosos em almoço com minha filha Muriel e o meu mais novo neto Peter, no Outback do Mogi Shopping. Na sexta, recebi muitos amigos na Esquina Joaquina para virar a noite com o excelente rock de Monny e os Marianos. Dia 23, na data do meu niver, com a família, matei a vontade da torta Regina na Di Cunto, em São Paulo, e mais tarde, recebi meu filho Marcel e os netinhos Cássio, Ícaro e Cecília. E nesta semana, na segunda, com amigas no Pecorino e, na quarta, bolo na Vox2You. Acho que nunca soprei tantas velinhas ao som de Parabéns a Você. Agradeço a todos que fizeram minha semana tão especial!

