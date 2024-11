On Business | Edição 1364

The Beauty Club, há mais de dois anos no Mogilar, passou por uma ampliação para atender melhor as suas clientes. O salão de beleza, comandado pela Vilma Vargas, é um centro de beleza completo, com serviços de manicure, salão de cabeleireiro, estética corporal e facial. O local ficou lindo!

A loja Alumifran reinaugurou o seu espaço no Mogilar, com mais conforto e 1.500 itens para os seus clientes, como produtos de confeitaria, embalagens descartáveis para alimentação, artigos para festas e produtos de limpeza. A equipe Alumifran aguarda os clientes, amigos e parceiros para conhecerem a nova unidade