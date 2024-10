On Business | Edição 1362

Gabriel Leite de Siqueira Fº. e Danielli Gantus de Siqueira confiaram à agência de marketing estratégico 2P o gerenciamento de redes sociais da HOSS Soluções. A empresa, há mais de uma década no mercado, presta serviços de excelência em higiene ocupacional, segurança do trabalho, saúde e meio ambiente para atender às legislações brasileiras e normais internacionais da proteção da vida dos colaboradores

No dia 19, tive a grata honra de participar da comemoração dos 38 anos da Associação Beneficente Doce Lar, celebrada com jantar e apresentação da orquestra de cordas com jovens da entidade, regida pelo maestro Lelis Gerson, no salão do Clube de Campo. Na foto, esta colunista acompanhada da presidente Marcela Rocha e seu esposo Paulo Sérgio Tartaglia, técnico de manutenção da associação