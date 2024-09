On Business | Edição 1357

No dia 21, o conhecido DJ Rodrigo Dantas comemora o seu aniversário e os 20 anos de carreira com festa à fantasia na Sky House. A partir das 17h, os convidados serão recebidos no roofftop do local e, a partir das 22h, a pista de dança vai receber o DJ com um mix de estilos musicais e muita animação. Parabéns, Rodrigo!

No dia 25, a MP Feira e Eventos, de Maria Paula Almeida, inaugura o Incrível Auto Shopping no Hipermercado D’avó Mogi. O evento agrega dez lojistas, mais de 500 veículos em estoque e a certeza de um bom negócio. Sucesso!