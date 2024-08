On Business | Edição 1352

As voluntárias da Rede, Tanynha, Eugenia, Diorema e Lúcia, o franqueado McDonald’s Roberto Pestana e os McAmigos Marisa e Tsuneo convidam a todos para, no dia 24, participarem do McDia Feliz. Neste dia, parte da venda dos Big Macs nas lojas do Alto Tietê será revertida em ações de combate ao câncer infanto-juvenil.

O casal Romero Vieira e Sabrina Athie inauguraram no dia 16 de julho a Vox 2 You, especializada no ensino de Oratória, com quatro tipos de cursos para desenvolver sua habilidade na comunicação e em módulos que melhor se adaptam à sua necessidade e disponibilidade de tempo. Informações: 9 5827-7795.