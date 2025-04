Desk Manager Mogi Basquete enfrentará o primeiro colocado nos playoffs do NBB CAIXA

O Desk Manager Mogi Basquete irá encarar o KTO Minas, na série melhor de cinco, pelos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). O primeiro confronto acontecerá no sábado (26), às 18h, no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

A última vaga para as oitavas de final da competição se sagrou para o time mogiano após vitória sobre o Pato Basquete por 90 a 76 na quarta-feira (16), pela última rodada do campeonato. O time do técnico Fernando Penna fechou a fase regular com 11 vitórias em 34 partidas disputadas, na 16ª colocação, e, por isso, irá encarar o líder Minas, que terminou a fase de classificação com 29 triunfos em também 34 confrontos.

Além do duelo de estreia nos playoffs, as equipes ainda se enfrentarão no dia 29 de abril, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e no dia 1º, às 18h, também na casa do adversário. Se necessário, as partidas quatro e cinco acontecerão no dia 4 de maio, às 11h, no Hugo Ramos, e no dia 7 de maio, às 19h, em Minas Gerais.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo canal do NBB CAIXA, no Youtube, e pela plataforma de streaming NBB BasquetPass.

O NBB CAIXA é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal, parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e patrocínios oficiais Penalty e UMP e apoio oficial da Infraero, IMG Arena, Genius Sports, EY e NBA.

Legenda:

O confronto será realizado em sério de melhor de cinco