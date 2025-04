Bertioga recebe fase sub-regional dos Jogos da Juventude

Bertioga está em destaque por sediar a fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude em disputas de futebol masculino e vôlei de praia, em 2025. No sábado (26), a cidade receberá atletas para partidas de vôlei de praia, a partir das 9h, no Complexo Esportivo Pé N’Areia.

O município está sendo representado por 190 atletas, distribuídos em 15 modalidades: basquete masculino, futebol masculino, futsal masculino e feminino, handebol masculino, voleibol masculino e feminino, judô masculino e feminino, vôlei de praia masculino e feminino, tênis de mesa masculino e feminino, e tênis masculino e feminino.

A fase sub-regional reúne jovens de 15 a 18 anos dos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. As disputas acontecem em diferentes polos esportivos da Baixada Santista. Os vencedores garantem vaga na fase regional, marcada para o período de 30 de abril a 26 de maio. A grande final estadual será realizada entre os dias 13 e 22 de junho.

O Jogos Abertos da Juventuda foi criado em 1983, com o objetivo de estimular a prática esportiva entre os jovens, promovendo o desenvolvimento físico e mental, além de reforçar valores como disciplina, técnica e espírito de equipe.

Crédito das fotos: Joanderson Piropo

