Horta Mandala foi reinaugurada para promover educação ambiental

Cultivo de hortaliças serão realizadas por alunos de Itaquaquecetuba



A Horta Mandala da Escola Municipal Ambiental (EMA) Nelson Barreto da Silva, localizada dentro do Parque Ecológico Mário do Canto, foi reinaugurada pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, neste mês. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Educação e propõe a educação ambiental para estudantes com o cultivo de hortaliças.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Governo, Marcello Barbosa, da secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, profissionais da educação, estudantes e convidados. “Em projetos como esse, percebemos o tamanho da dedicação em entregar o melhor aos estudantes. É um momento de conexão com o meio ambiente”, destacou Marcello.

A ação incluiu o plantio de 200 mudas realizadas pelos estudantes do 3º ano da Escola Muniicpal de Educação Básica (EMEB) Vereador Augusto dos Santos, que ficarão responsáveis pelo cultivo das hortaliças, como rúcula, couve, alface roxa e crespa e peixinho, uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC), com sabor semelhante ao peixe frito.

A Horta Mandala tem formato circular, que otimiza o uso da água, diversifica o plantio e aproveita o espaço de forma inteligente. O local também estimula o trabalho coletivo e aproxima os estudantes da natureza em um ambiente urbano. “O projeto destina parte do cultivo para a merenda escolar, incentivando hábitos alimentares saudáveis entre os estudantes, enquanto outra parte das hortaliças será destinada para as crianças compartilharem com as famílias”, contou a chefe da pasta.

O Instituto Itaquareia, parceiro do projeto, contribuiu para a revitalização do espaço com doações de terra adubada e mudas de hortaliças. “Agradecemos aos nossos parceiros que sempre investem em melhorias para o crescimento da cidade. Estamos felizes com mais essa entrega para que os estudantes tenham mais contato com a natureza. A educação sempre nos encanta com projetos que geram resultado”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

