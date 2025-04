Fique Sabendo | Edição 1387

… que de 6 a 8 de maio, das 14 às 22h, a Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco promove o Bazar Rosa, no Clube de Campo, com expositores e artesãos, programação artística e cultural, gastronomia e moda. Boa dica para o Dia das Mães!

… que a Auditif Soluções Auditivas possui uma equipe de fonoaudiólogos capacitados e experientes para indicação e adaptação dos aparelhos auditivos. Faça uma avaliação audiológica para conhecer o grau e o tipo de sua perda auditiva.

… que foi inaugurada em Mogi um espaço especial para as mulheres: a segunda unidade do salão Maison Complex, com conforto, elegância e exclusividade, na rua Carmela Dutra, 303. Agendamentos: 99601-4449.

… que, no dia 26, das 13h às 18h, será realizado 1º Encontro de Adoção Balena + Grupo Fera, em Mogi. Vá conhecer, adotar um pet ou mesmo apoiar a causa com doações de ração e muito afeto.