“Em Evidência”, com Déborah Raffoul

Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Déborah Raffoul Ishi, 38, coordena projetos que impactam a vida da população mais vulnerável do município. Como novidades, antecipa o lançamento de novos cursos gratuitos pelo Saspe e a ampliação do Programa da Boa Visão, com consultas oftalmológicas e óculos, sem custo, a crianças e idosos da cidade. Nascida em Suzano, cresceu no bairro Cidade Edson e sua melhor recordação são as partidas do time de vôlei de Suzano no Portelão. Atenta aos detalhes e ao bem-estar das pessoas, formou-se em Design de Interiores pela UBC. A transição para o setor público aconteceu de forma natural, impulsionada pelo desejo de colaborar de forma mais direta com a melhoria da qualidade de vida da população suzanense. Hoje, alia sua formação e seu senso de cuidado à gestão de projetos sociais que geram oportunidades, acolhimento e inclusão.

Seus primeiros passos profissionais foram no comércio de sua família, em Suzano. Mais tarde, foi assessora no gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi, experiência que aprofundou seu olhar sobre as necessidades sociais do município, bagagem importante para seu atual trabalho junto ao Fundo Social e ao Saspe. Deh mora no bairro Altos de Suzano, é casada com o prefeito Pedro Ishi, com quem compartilha não só os desafios da administração pública, mas também a missão de formar uma família, e tem Mateus, 7, Rafael, 4, e a pequena Lívia, 6 meses. Sua rotina é agitada, mas garante que nada substitui os momentos juntos, especialmente os dias de descanso no sítio da família. “Amo brincar com meus filhos. São nesses momentos que a gente se reconecta”, afirma. Apesar de não ser fã da cozinha, tem em Pedro o chef da casa. Seu estilo é clássico, sua cor é o rosa e aposta sempre em um pretinho básico e no perfume Light Blue, de Dolce & Gabbana. Aquariana, considera-se perseverante, determinada e justa, mas admite que gostaria de conseguir desacelerar de vez em quando. Seu hobby é jogar vôlei, paixão desde a juventude. Recomenda os livros de Zíbia Gasparetto e os filmes da trilogia “Minha Mãe é uma Peça”. Sua melhor viagem foi à Gramado-RS, cidade encantadora pelo clima frio e charme. Seus maiores projetos são: ao lado do Pedro, fazer sempre mais pela sua cidade e criar seus filhos para que sejam boas pessoas. Cristã, acredita na força da fé e da união. Filha de Tânia Rosa, 64, e Eduardo Raffoul, 66, com eles aprendeu valores como responsabilidade e comprometimento. E com a vida, aprendeu a ter empatia e respeitar o próximo. Sua frase: “Sozinha, a gente pode até chegar mais rápido, mas, juntos, tenho certeza de que iremos mais longe”.