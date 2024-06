On Business | Edição 1344

No dia 26, estarei presente na inauguração da pizzaria Sponta, nas dependências do Ibis Mogi. A gerente do hotel, Luciana Barrak, destaca que lá serão servidas as tradicionais pizzas napolitanas, com um toque de modernidade e atendimento de segunda a sábado, das 18 às 22h.

O reitor do Centro Universitário Unipiaget de Suzano, Marcus Rodrigues, apresenta no dia 27, às 10h30, o projeto de expansão do campus universitário, com o lançamento da pedra fundamental do novo prédio da instituição. Grata pelo convite!