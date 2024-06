Não pude deixar de trazer esta foto, em que estou com Muriel Pupo, na belíssima festa “The Great Gastby”, do amigo Osny Garcez, que realmente foi um grande sucesso e glamour. Parabéns, meu amigo, pelo bom gosto e pelos 23 anos de colunismo.

Semana passada, registrei o niver da Ceci e, agora, é a vez do meu lindo, espertinho e querido netinho, Ícaro Sponda de Almeida, que completará cinco aninhos no próximo dia 20, porém, festejado com a família no último domingo. Parabéns, meu querido!