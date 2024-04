On Business | Edição 1335

Ainda em comemoração ao Dia do Jornalista, estive com os colegas da imprensa em jantar oferecido pelo Suzano Shopping, no lindíssimo restaurante Tasty Grill. Na foto, Carla Fiamini e Simone Leone ladeiam a equipe do centro de compras: Renata Vergara, Débora Monteiro, Letícia Martinhago, Diego Nóbrega, Filipe Medeiros e Andrea Pedroso

A superintendente do Patteo Urupema Shopping, Silvana Santiago, celebra o primeiro aniversário do centro de compras, comemorado na quinta, dia 18, e conta que, neste último ano, o empreendimento inaugurou diversas lojas, realizou cerca de 40 eventos e recebeu 1,5 milhão de visitantes