On Business | Edição 1316

Nesta sexta, dia 1, o colunista Osny Garcez realiza a festa Caribbean Night, no Aloha, em Mogi, ocasião em que receberá amigos e convidados para o início das comemorações de fim de ano, bem no clima de Bye Bye 2023. Eu, agradecida e extremamente honrada pelo convite, não perco!

Na última terça, ao lado da nossa diretora comercial Muriel Pupo, prestigiei a inauguração do Camarada Camarão, o novo restaurante do Mogi Shopping, especializado em frutos do mar. Na ocasião, aproveitamos para conhecer o CEO Sylvio Mattos e o sócio-operador Felipe Mininel e desejar sucesso nesta nova empreitada.