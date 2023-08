On Business | Edição 1303

O prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi e o secretário André Loducca visitaram a nova unidade do Grupo Shibata na cidade, acompanhados por João e Fernando Shibata, respectivamente presidente e diretor do grupo, e os engenheiros Fabio Goto e Bruna Pinto. A nova loja deve inaugurar em outubro

O dia 1º de setembro é particularmente especial para mim, pois é o dia em que meu filho Marcel celebra aniversário, junto com nossa querida Mogi. Tenho muito orgulho do homem, pai de família e profissional que você se tornou, sendo meu braço direito na administração do jornal. Feliz dia, meu amor!