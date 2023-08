On Business | Edição 1301

Anote aí na agenda: de 12 a 17 de setembro, Maria Paula Almeida retorna ao D’Avó com seu famoso Feirão de Veículos, que oferece automóveis de qualidade com taxas imbatíveis. Se está pensando em trocar de carro, sugiro esperar mais um pouco para conferir as ofertas da feira!

Esta semana, recebi com nossa diretora comercial, Muriel Pupo, na sede do jornal a visita do diretor do Senai de Mogi das Cruzes, Willian Batista, e do coordenador de Relacionamento com a Indústria, João Neto. Na ocasião, conversamos sobre a longa parceria que mantemos com o Senai e dos planos para o futuro da instituição